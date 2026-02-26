Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν πριν τους ορισμούς των ρέφερι στα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής της Super League 1. Εννοώ στους διαιτητικούς κύκλους αναφορικά με την επιλογή του Λανουά για το παιχνίδι Βόλος-ΑΕΚ. Οι διαιτητές περίμεναν με αγωνία. Χωρίς υπερβολή. Και το όνομα αυτού, του εκλεκτού; Σταύρος Τσιμεντερίδης. Σοκ… Κανείς δεν το περίμενε. Ο Γάλλος έκανε κίνηση ματ!

Τσιμεντερίδης. Δεν είναι δημοφιλής. Δεν τον απασχολεί αυτό. Δεν τον νοιάζει. Θέλει να φεύγει απαρατήρητος από το γήπεδο. Και το έχει καταφέρει μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές. Μεγάλη τυπάρα. Είναι, αυτό που λέμε, το καλό παιδί. Που όμως δεν γουστάρει πολλά. Εντός και εκτός των γηπέδων. Ο Λανουά έχει πάθει πλάκα μαζί του.

Αρχικά την έπαθε ο Μπένετ. Ο πρώην αρχιδιαιτητής. Του είπαν ότι υπάρχει ένας διαιτητής από το… γαλατικό χωριό που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Που «στραβώνει» αν καταλάβει ότι κάτι δεν είναι φυσιολογικό. Που είναι μία κατηγορία μόνος του. Που είναι αυτό που πρέπει να είναι κάθε ρέφερι. Ο Άγγλος πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ δεν το πίστεψε, αλλά στην πορεία τον «ερωτεύτηκε» διαιτητικά.

