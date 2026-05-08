Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θοδωρή Αντωνόπουλο ανακοίνωσε επίσημα η Καλαμάτα, με τον έμπειρο τεχνικό να εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας ως πρώτος βοηθός του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο Αντωνόπουλος είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, ενώ διαθέτει δίπωμα UEFA A και σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην πορεία του έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 επαγγελματικούς αγώνες σε επίπεδο Super League, MLS, αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις με την Εθνική Κύπρου.

