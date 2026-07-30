Βαρύ πένθος επικρατεί στον Εθνικό Αστέρα και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας της Καισαριανής για δύο δεκαετίες, από το 1991 έως το 2011, αποτελώντας μία από τις πλέον εμβληματικές διοικητικές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου.

Η σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του στη διοίκηση ήταν η άνοδος και η καθιέρωση του Εθνικού Αστέρα στην Α’ Εθνική. Η περίοδος 1998-2002 καταγράφηκε ως η «χρυσή εποχή» της ομάδας, καθώς υπό την ηγεσία του ο σύλλογος σημείωσε τις μεγαλύτερες διακρίσεις της ιστορίας του και καθιερώθηκε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη τόσο στον Εθνικό Αστέρα όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.