Παρακολουθούσα, που λες, τον αγώνα του Σούπερ Καπ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, χθες στο Παγκρήτιο, και άκουγα το δίδυμο που έκανε την περιγραφή του αγώνα και είχα αγχωθεί.

Τόση αγωνία, τόσο καρδιοχτύπι, μα τόσο πολύ καημός μπας και δεν νικήσει ο Ολυμπιακός.

Στο γκολ δε του Μουζακίτη – αυτό που δεν μέτρησε – κοντέψαμε να τους χάσουμε τους ανθρώπους. Εκατό πρέπει να τους είχε ανέβει η πίεση μέχρι να βγάλει απόφαση το VAR.

Στο δεύτερο ακυρωθέν γκολ των «ερυθρόλευκων» είχαν ήδη βγάλει και τα υπογλώσσια.

Μέχρι να κερδίσει το πέναλτι ο Καλογερόπουλος και να ευστοχήσει ο Ταρέμι, οι ταλαίπωροι πρέπει να είχαν γίνει μούσκεμα στον ιδρώτα από την αγωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr