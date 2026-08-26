Μεγάλη η Χάρη του Αγίου Φανουρίου που γιορτάζει αύριο και δεν ξέρουμε τι θα φανερώσει για τη μεγάλη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα ξημερώσει. Κατά σύμπτωση κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον των ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με τις ρεβάνς των πλέι οφς του Κόνφερενς και του Γιουρόπα Λιγκ. Συν τοις άλλοις, θα έχουμε και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την υπόθεση Μπούρμπου, που έμμεσα έχει αντίκτυπο και στις ΠΑΕ ΑΕΚ και Άρης!

Πρώτα θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου οι Big-4 θα αποφασίσουν για τους ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Να σου θυμίσω ότι τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, πλην των δύο εκπροσώπων του ΠΣΑΠΠ που φέρονται να μειοψήφησαν, έχουν ήδη μηνυθεί, μαζί με τα μέλη της ΕΕ, από τον δικηγόρο της ΚΕΠ για την πλαστογραφία του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης, Γιώργο Δημητρίου.

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