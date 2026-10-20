Στο φινάλε της έβδομης «στροφής» της Premier League, η Τότεναμ πήρε μπρος!

Τα «Σπιρούνια» άρχισαν να βλέπουν φως στο τούνελ! Νίκησαν εντός έδρας με 3-1 την Κόβερντι και πανηγύρισαν την πρώτη τους στο φετινό αγγλικό πρωτάθλημα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έβδομης αγωνιστικής. Κάπως έτσι, το σύνολο του Ντε Τσέρμπι πήρε βαθμολογική ανάσα και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη.

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