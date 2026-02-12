Είναι κάποιες φράσεις «μαχαιριά και καθρέφτης» μαζί. «Εκεί που είσαι, ήμουν» λέει η θυμόσοφος λαός και αν είναι κάποιος να μπορεί να τη ψιθυρίσει σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και αντίστροφα. Μόνο που το «τριφύλλι» κοιτάζει πίσω του κι αναπολεί με θλίψη… Όχι μόνο για τον αγωνιστικό στόχο που χάθηκε στην Τούμπα. Για τον προσανατολισμό που έχασε, για την ταυτότητα που απώλεσε.

Η ανάδειξη του Χατσίδη, του «μικρού ήρωα» του «δικεφάλου του Βορρά» δεν είναι απλώς μια ακόμα ευχάριστη ιστορία από τις ακαδημίες της Τούμπας. Είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει, μεθοδικά και σε βάθος χρόνου, έναν μηχανισμό παραγωγής και αξιοποίησης ταλέντου που δεν σταματά… Κωνσταντέλιας, Μοναστηριώτης, Τζίμας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης πιο πριν, και τόσοι άλλοι: ένα σταθερό μοτίβο, όχι μια σύμπτωση.

Ο ΠΑΟΚ δεν παράγει απλώς παίκτες. Τους εντάσσει, τους εμπιστεύεται και τους πουλάει στο σωστό timing. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που ξεχωρίζει τις σοβαρές ακαδημίες.

