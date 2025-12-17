Tους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ.

Στο σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ορίστηκε από την ΚΕΔ ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο.

Ο 41χρονος ρέφερι ήταν διαιτητής στον τελικό του Conference League ανάμεσα στην Μπέτις και την Τσέλσι τον περασμένο Μάιο, ενώ τον Αύγουστο διεύθυνε το εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ (0-0) για τα playoffs του Europa League.

Βοηθός του θα είναι Ιβάν Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Άμερ Μάτσιτς, ενώ 4ος ο Φώτης Πολυχρόνης. VAR θα είναι ο Τιάγκο Μαρτίνς και ο Στέφανος Κουμπαράκης.

Από εκεί και πέρα στο ματς του Ολυμπιακού με την Κηφισιά ορίστηκε ο Ευαγγέλου, με τον Φωτιά να είναι διαιτητής στο ΑΕΚ-ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)

ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Αστέρας-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)

Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)