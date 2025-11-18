Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με την αντίστοιχη της Βόρειας Ιρλανδίας, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό ξεκίνημα στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027 έχοντας κάνει το 4/4 και ο επόμενος στόχος της δεν είναι άλλος από το να κλείσει με το απόλυτο των νικών τον πρώτο γύρο.

Ελλάδα-Βόρεια Ιρλανδία 3-0 (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Γκολ: 19′ Αλεξίου, 26′ Γκούμας, 63′ Τζίμας

Κίτρινες: –

Κόκκινες: –

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας (46′ Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (64′ Μπρέγκου), Γκούμας, Παπακανέλλος, Σμυρλής, Τζίμας (64′ Κούτσιας).

Βόρεια Ιρλανδία: ΜακΜούλαν, Ράσελ, Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46′ Μπριγκς), Μόρισον, Γουίλσον (46′ Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68′ Ντόχερτι), Μπαρ.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

1. Ελλάδα 12

2. Γερμανία 9

3. Βόρεια Ιρλανδία 7

4. Γεωργία 5

5. Λετονία 1

6. Μάλτα 0