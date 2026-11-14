Η Ελλάς Σύρου πανηγύρισε την τρίτη της διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στην έδρα της με 2-0 του Πανθρακικού.

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Superbet League 2, το σύνολο του Θανάση Στάικου, εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας του για άλλη μια φορά, επιβλήθηκε με 2-0 του Παναθρακικού, «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη θέση προσωρινά με 19 βαθμούς και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

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