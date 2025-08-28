Σε μία ονειρική βραδιά εξελίχθηκε η Πέμπτη (28/8) για τις ελληνικές ομάδας. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League, ενώ η ΑΕΚ με δικό της θρίαμβο άφησε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League.

Μετά από ένα βράδυ γεμάτο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και… όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που άνοιξε το χορό των πανηγυρισμών για τους ελληνικούς συλλόγους. Οι «πράσινοι» που είχαν επικρατήσει 2-1 με ανατροπή στο ΟΑΚΑ της Σαμσουνσπόρ, κατάφεραν να σταθούν… όρθιοι και στην Σαμψούντα! Με το 0-0 στην Τουρκία οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa League.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έστησε πάρτι απέναντι στους Κροάτες της Ριέκα. Παρά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς στην Κροατία, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκαν στο γήπεδο… διψασμένοι για την πρόκριση. Η «ασπρόμαυρη» φιέστα πρόκρισης ολοκληρώθηκε με ένα επικό θρίαμβο με σκορ 5-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Οι Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας υπέγραψαν την ανατροπή και την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, που γιόρτασε την πρόκρισή του στη League Phase της δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τέλος, η ΑΕΚ έδωσε το… κερασάκι στην τούρτα του ελληνικού θριάμβου. Η Ένωση μετά το 1-1 στο Βέλγιο, έδειξε την ανωτερότητά της στην «OPAP Arena», κυριάρχησε απέναντι στην Άντερλεχτ και με σκορ 2-0 άφησε τους Βέλγους εκτός Ευρώπης και εξασφάλισε την επιστροφή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Να σημειωθεί ότι το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, ενώ στις 15:30 θα έρθει η ώρα της ΑΕΚ για την κλήρωση της League Phase του Conference League.

Ελληνικοί θρίαμβοι σε όλα τα σπορ

Να σημειωθεί ότι μέσα στην ίδια ημέρα η ελληνική κυριαρχία εξαπλώθηκε και σε πολλά άλλα αθλήματα! Η Εθνική στην Κύπρο προηγούνταν της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, λίγο νωρίτερα η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο του US Open στο τένις, ενώ η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το διαμάντι στο Diamond League της Ζυρίχης.

Νωρίτερα, τα… ποδοσφαιρικά αίματα άναψαν για τον Ολυμπιακού που έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ οι Πειραιώτες στη League Phase.

Με όλα τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς πως η ημέρα ήταν άκρως αθλητική και δη… ποδοσφαιρική!