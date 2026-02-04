Την Κυριακή έχει ντέρμπι. Ένα ντέρμπι αλλιώτικο από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη με τους φίλους των δύο ομάδων, αλλά και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ να μην έχουν το βλέμμα τους στους πρωταγωνιστές του αγωνιστικού χώρου, ούτε καν στις στρατηγικές κινήσεις Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα είναι οι διαιτητές.

Η αναμέτρηση των «αιωνίων» αντιπάλων, έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τούτη τη φορά όμως ζεματάει. Όχι μόνο τους συμμετέχοντες που καίγονται για βαθμούς, αλλά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αυτούς που διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά και όσους ευελπιστούν να καταλάβουν την τέταρτη θέση που προσφέρει Ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι πονηροί τα έχουν βάλει ήδη κάτω. Στραβοπάτημα του Ολυμπιακού, δεν θέλει μόνο ο αντίπαλος στο γήπεδο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Από μια τέτοια βαθμολογική απώλεια στο τέλος μπορεί να κριθεί ο τίτλος. Ένας τίτλος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς πλέον το Champions League μοιράζει χρυσάφι. Από την άλλη ο Λεβαδειακός παρακαλάει να μην προσθέσει πόντο ή πόντους στο σακούλι της η ομάδα του Γιάννη Αλαφούζου, ώστε ακόμη και αν δεν τα καταφέρει στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ, να κρατήσει τη διαφορά που τον χωρίζει απ’ το «τριφύλλι». Ο Γιάννης Κομπότης είναι έτοιμος να γράψει ιστορία οδηγώντας τους Βοιωτούς στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Μεγαλεία για τη Λιβαδειά…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr