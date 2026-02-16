Τι κι αν η ομάδα των Χανίων ηττήθηκε με 2-1 από την Ελλάς Σύρου, στην πρεμιέρα των πλέι άουτ της Super League 2, βλέποντας το έργο της για την παραμονή να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο;

Οι ιθύνοντες των Κρητικών δεν καταθέτουν τα… όπλα, πραγματοποιώντας ακόμη μία μεταγραφή.

Πιο συγκεκριμένα, οι «μπλε» ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, την απόκτηση του Μάρκο Βάρντιτς, ο οποίος είναι Σλοβένος, αγωνίζεται ως «κόφτης» και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην IA Akranes από την Ισλανδία.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Σλοβένου ποδοσφαιριστή Marko Vardic. Είναι 30 ετών, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ευρωπαϊκές λίγκες, με συμμετοχές σε Σλοβενία, Βέλγιο, Γερμανία και Ισλανδία.

Ο γεννημένος στις 22 Μαΐου 1995 και ύψους 1,91 μ. μέσος ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της NK Krsko στη Σλοβενία και το 2015 μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Eintracht Trier, όπου αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα σε 14 παιχνίδια. Την περίοδο 2015-2016 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της ND Ilirija.

Στη συνέχεια, ο Vardic αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Patro Eisden (37 συμμετοχές, 2 γκολ), ενώ το 2018 μεταγράφηκε στην NK Krka της Σλοβενίας. Μετά από ένα εξάμηνο, μετακόμισε ξανά στο Βέλγιο, στην ASV Geel (9 συμμετοχές), και στη συνέχεια στην Spouwen-Moper (16 συμμετοχές, 3 γκολ).

Το 2020 επέστρεψε στη Σλοβενία για την NK Fuzinar, όπου σε δύο σεζόν μέτρησε 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ, και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην NK Triglav (11 συμμετοχές). Ακολούθησε η Ισλανδία, με πρώτο σταθμό την Grindavik (30 συμμετοχές, 4 γκολ) και τα δύο τελευταία χρόνια η IA Akranes (56 συμμετοχές, 7 γκολ, 3 ασίστ).

Καθ’ όλη την πορεία του, το νέο απόκτημα της ομάδας μας έχει ξεχωρίσει για τη φυσική του παρουσία στο χώρο του κέντρου και την ικανότητά του να καλύπτει αμυντικά τις θέσεις, αποτελώντας σημαντική προσθήκη για κάθε ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Marko Vardic και του εύχεται υγεία, επιτυχίες και πολλές χαρές με τα «κυανόλευκα».