Ένταση σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΚ (1-2) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με πρωταγωνιστές τον τερματοφύλακα της Ένωσης, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, και τον ισχυρό άνδρα των γηπεδούχων, Αχιλλέα Μπέο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, με τον Μπρινιόλι να ανατλάσσει μερικές κουβέντες με τον Αχιλλέα Μπέο εντός αγωνιστικού χώρου. Η ένταση μεταφέρθηκε και στη φυσούνα, όπου ο Μπέος φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έντονα, απειλώντας μάλιστα ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Ιταλού τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

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