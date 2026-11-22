Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα Κυριακή με πέντε παιχνίδια για την 11 αγωνιστική που ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα με το Αστέρας-Άρης. Χθες Σάββατο η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο με 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη και στη μάχη της κορυφής μπαίνουν σήμερα οι υπόλοιποι τρεις μεγάλοι που παίζουν όλοι εντός έδρας και ο καθένας έχει τον λόγο του να μην επιτρέψει την παραμικρή απροσεξία.

Ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος με 27 βαθμούς και υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 17:30. Οι Κρητικοί είναι έκτοι με 17 βαθμούς και δεν έρχονται για να κάνουν τον τουρίστα, αφού έχουν μία από τις πιο ισορροπημένες γραμμές της κατηγορίας με 14 γκολ υπέρ και 12 κατά. Το «τριφύλλι» έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με την ΑΕΚ, και θέλει να το αποδείξει ξανά μπροστά στον κόσμο του.

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