Πανσερραϊκός και Βόλος είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για στημένους αγώνες…

Τρεις αγώνες του Πανσερραϊκού, ανάμεσά τους και εκείνος με τον Ολυμπιακό, αλλά και τρεις του Βόλου περιλαμβάνονται στους «ύποπτους» της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), που είχε δώσει πρόσφατα στη δημοσιότητα με τον απολογισμό του 2025.

Μεταξύ άλλων υπήρχαν ύποπτα προς στοιχηματισμό παιχνίδια της Super League.

Συγκεκριμένα υπήρξαν 14 αναφορές από εταιρείες ανάλυσης στοιχημάτων για τους αγώνες

