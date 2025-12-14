Ο αγώνας Άρης Αγίου Κωνσταντίνου-Καινούργιο (1-1) για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Φθιώτιδας, στιγματίστηκε από επεισόδια και σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών στο τέλος της αναμέτρησης.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε τοπικός ποδοσφαιρικός παράγων της γηπεδούχου ομάδας, που είναι και διεκδικήτρια του τίτλου, ο οποίος ξέχασε τη θεσμική του ιδιότητα (μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΦ) και συμμετείχε στην ένταση, απωθώντας μάλιστα παίκτη της αντίπαλης ομάδας, ενώ φορούσε φανέλα της τοπικής ομάδας!

Παράλληλα επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή της συνάντησης, τον οποίο κατηγόρησε για εντεταλμένη αποστολή, κατηγορώντας τον αρχιδιαιτητή της Ένωσης, Γιάννη Σπυρόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαιτητής έγραψε το περιστατικό στο Φύλλο Αγώνα!

Δείτε αποκλειστικό βίντεο από τα επεισόδια:

To Φύλλο Αγώνα: