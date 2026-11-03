Εδώ και καιρό, η ΕΠΟ παίζει με τη φωτιά. Γιατί ο Μάκης συνεχίζει να ακολουθεί τις συμβουλές του Γκοντφάδερ ΚιλΜπιλ και του κουμπάρου τους. Μόνο και μόνο για να προστατέψουν την ΠΑΕ ΟΦΗ, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα της ΕΠΟ. Στο Πάρκο νόμιζαν ότι η υπόθεση Μπούρμπου έχει κλείσει οριστικά, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο…

Τώρα τους έσκασε η προσφυγή του βετεράνου στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, αλλά η πλευρά του παίχτη προμηνύει και νέες κινήσεις που δεν περιμένουν η ΕΠΟ και ο ΟΦΗ.

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