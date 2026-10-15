Ο Ευριπίδης Γιάκος επέστρεψε στον ΠΑΣ Γιάννινα, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και αγωνίστηκε έως το 2019, μετρώντας 159 συμμετοχές στη Super League 1.

Ο 36χρονος επιθετικός αγωνίζονταν με τον Παναιγιάλειο στην Γ’ Εθνική.

Η ανακοίνωση:

«H διοικούσα επιτροπή της ομάδας του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ευριπίδη Γιάκο.

Ο Ευριπίδης γεννημένος το 1991 στα Γιάννινα, βρέθηκε από μικρός στις ομάδες Νέων του Π.Α.Σ.. Το 2008 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και αγωνίστηκε στον Π.Α.Σ. μέχρι το 2019. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στη Λάρισα, τα Χανιά, τον Απόλλωνα Λάρισας, την Αναγέννηση Καρδίτσας, τον Achyronas FC Κύπρου, την Κοζάνη, την Ελλάς Σύρου, την ΑΕ Μυκόνου και τον Παναιγιάλειο.

Στη Σούπερ Λιγκ 1 (Α’ Εθνική) έχει 159 συμμετοχές και 8 γκολ, στη Σούπερ Λιγκ 2 (Β’ Εθνική) 99 συμμετοχές και 9 γκολ και στις υπόλοιπες κατηγορίες και στον θεσμό του Κυπέλλου έχει 84 συμμετοχές και 20 γκολ. Συνολικά στην καριέρα του σε όλες τις κατηγορίες έχει 342 συμμετοχές, 35 γκολ και 23 ασίστ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Ευριπίδης δήλωσε:

“Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που επιστρέφω στην ομάδα της πόλης μας, που μεγάλωσα και έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και συνέβαλαν στην επιστροφή μου, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη κ.Τσακανέλη, τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής κ.Λαζάνη, τον τεχνικό διευθυντή κ.Ντάσιο και τον προπονητή μας κ.Ράπτη. Όλοι μαζί ομάδα και κόσμος θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να επιστρέψει ο Π.Α.Σ. εκεί που ανήκει.”»