Μέσα από ανακοίνωση στα social media η ομάδα του Πειραιά ενημέρωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της οργάνωσης και λειτουργίας του ανδρικού ποδοσφαιρικού τμήματος, υποβλήθηκε μία και μοναδική επίσημη πρόταση του Δημήτρη Κουλούρη.

Πολύ κοντά σε αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συλλόγου βρίσκεται ο Εθνικός, με τον Έλληνα επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας να είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο στην επίσημη τοποθέτηση της ομάδας.

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