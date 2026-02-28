Ο Ηρακλής πέτυχε σπουδαία νίκη στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας και εξασφάλισε την άνοδο στην Super League από την επόμενη σεζόν. Αποχαιρέτησαν την κατηγορία Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 0-1: Επιστροφή στην Super League για τον «Γηραιό»

Ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από την εκτός έδρας νίκη επί της Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0 χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Κριστιάν Κούστα, στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης.

