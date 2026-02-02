Επιστροφή στην τοξικότητα. Μετά τις Ευρωπαϊκές επιτυχίες και τη διεκδίκηση της δέκατης θέσης στην κατάταξη της UEFA, ήλθε η προσγείωση στην ελληνική πραγματικότητα του ποδοσφαίρου μας.

Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα στο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού, με τη διαιτησία να είναι στο επίκεντρο της στόχευσης για την αξιοπιστία του εθνικού μας πρωταθλήματος. Η διεκδίκηση του τίτλου από τρεις ομάδες και μάλιστα ισχυρές, θα φέρει τρικυμίες και αμφισβητήσεις. Ουδόλως απασχολεί αν τους αγώνες διευθύνουν Έλληνες ή ξένοι διαιτητές. Ο παρονομαστής είναι κοινός και οι ομάδες διαβλέπουν σκοπιμότητα πίσω από τις αποφάσεις που κρίνουν το αποτέλεσμα.

