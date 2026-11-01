Επιτέλους νίκη για τον Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας ξέσπασε στον Άρη φθάνοντας με 3-0 στα πρώτα της γκολ, και το πρώτο της τρίποντο. Ο Άρης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και γνώρισε δίκαια την ήττα, καθώς αν κι έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς, δεν κατάφερε ν’ αντιδράσει.

Η καλή μέρα για τον Λεβαδειακό την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League φάνηκε στο 8’. Ο Ελνένι βρήκε τον Κωστή, αυτός αμέσως πάσαρε στο Νίκα που με διαγώνιο σουτ σκόραρε και έκανε το 1-0.

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