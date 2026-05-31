Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου, σε αθηναϊκό ξενοδοχείο η πρώτη εκπαίδευση για το εθνικό πρόγραμμα ιατρικής ετοιμότητας και ασφάλειας στο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της ΕΠΟ μέσω της ιατρικής επιτροπής της, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους αγωνιστικούς χώρους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν διαιτητές, παρατηρητές αγώνων, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, ιατροί ομάδων και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες παρουσιάσεις και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την άμεση αναγνώριση και διαχείριση επειγόντων περιστατικών στον αθλητισμό, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της σωστής προετοιμασίας όλων των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΕΠΟ για την αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ετοιμότητα απέναντι σε κρίσιμα περιστατικά αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες για την Ομοσπονδία, η οποία επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση όλων των συντελεστών του αθλήματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επιβεβαίωσε την κοινή βούληση της ποδοσφαιρικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για αθλητές, αξιωματούχους και φιλάθλους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Γιατί το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται μόνο από όσα συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αλλά και από την ετοιμότητα όλων να προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό: την ανθρώπινη ζωή.