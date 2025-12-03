Η Elite διεθνής διαιτητής, Ελένη Αντωνίου, βραβεύτηκε στα «Make Place For One More Woman Awards 2025» από την οργανωτική επιτροπή με το βραβείο της κατηγορίας «Ελληνίδα Διαιτητής 2025».

Για τη φετινή χρονιά, η 40χρονη διαιτητής της ΕΠΣ Αχαΐας τιμήθηκε στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο «Stelios Foundation Conference Hall», την 1η Δεκεμβρίου 2025, από την οργανωτική επιτροπή.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από εξέχοντες αθλητές, μέλη του ΔΣ της ΕΣΟΑ, καθώς και προσωπικότητες του παραολυμπιακού κινήματος και αποφάσισε να την τιμήσει με το βραβείο «Ελληνίδα Διαιτητής 2025», αναγνωρίζοντας το διεθνές έργο, το ήθος και την προσφορά της στη διαιτησία.

Το πρόγραμμα «Make Place For One More Woman» αποτελεί πρωτοβουλία για την ισότητα φύλων της ένωσης συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς αγώνες (ΕΣΟΑ), του επίσημου θεσμικού φορέα όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητών/τριών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες, αναγνωρισμένου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την ελληνική και τη διεθνή ολυμπιακή επιτροπή.

Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού: την αθλητική δραστηριότητα, την προπονητική, τη διοίκηση, τη διαιτησία, την αθλητική επιχειρηματικότητα, την αθλητιατρική και την αθλητική δημοσιογραφία.

Από το 2016 υλοποιούνται σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ από το 2019 διοργανώνονται τα ετήσια «Make Place For One More Woman Awards», τιμώντας γυναίκες που έχουν διακριθεί σε τομείς στους οποίους η γυναικεία παρουσία πρέπει να ενισχυθεί.

Στην ανακοίνωση της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τόνισε πως «η ΕΠΟ και η ΚΕΔ συγχαίρουν θερμά την κα Αντωνίου για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία τιμά τόσο την ομοσπονδία, όσο και την ελληνική διαιτησία.»