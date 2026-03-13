Ούτε στις 17 του μηνός θα βγει η απόφαση για την περιβόητη Κάρτα Υγείας της ΕΠΟ, καθώς η συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της προέδρου του πενταμελούς πρωτοδικείου κακουργημάτων και ορίστηκε για τις 19 Μαρτίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.

Η κυρία Κανελλοπούλου, μάλιστα, που ορίστηκε προς αντικατάσταση εκτάκτως ως πρόεδρος σε άλλη δική που γίνεται στις 17/3, τόνισε ότι η απόφαση δεν θα βγει ούτε στις 19 του μηνός , ημέρα κατά την οποία θα γίνει η τελευταία ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης. «Δεν υπάρχει περίπτωση για απόφαση στις 19, θα πρέπει να συνεδριάσουμε πρώτα», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου διακόπτοντας την σημερινή δίκη για την ερχόμενη Πέμπτη.

