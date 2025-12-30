Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κυριάρχησαν οι έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ παραγόντων των μεγάλων ομάδων για τη διαιτησία και τη διαχείριση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η εισήγηση του Κώστα Καραπαπά για αντικατάσταση του Λανουά πυροδότησε σειρά παρεμβάσεων, με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Ιβάν Σαββίδη να εκφράζουν αιχμηρά σχόλια για την ΕΠΟ, το VAR και την «τοξικότητα» που -όπως υποστήριξαν- χαρακτηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, ζητήθηκε ενημέρωση για την επαναφορά του βίντεο ανάλυσης φάσεων.

