Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστή τη λίστα με τους διεθνείς Έλληνες διαιτητές για το 2026, με νέο πρόσωπο τον Φώτη Πολυχρόνη και μοναδική γυναικεία παρουσία στην «elite» κατηγορία, την Ελένη Αντωνίου.
Αναλυτικά οι διεθνείς Έλληνες διαιτητές για το 2026:
Τάσος Σιδηρόπουλος: Α’ κατηγορία
Τάσος Παπαπέτρου: Α’ κατηγορία
Βασίλης Φωτιάς: Α’ κατηγορία
Γιάννης Παπαδόπουλος: Β’ κατηγορία
Χρήστος Βεργέτης: Β’ κατηγορία
Αλέξανδρος Τσακαλίδης: Β’ κατηγορία
Φώτης Πολυχρόνης: Β’ κατηγορία
Ελένη Αντωνίου: Ελίτ
Αναστασία Μυλοπούλου: Α’ κατηγορία
Ανδρομάχη Τσιοφλίκη: Β’ κατηγορία
Ειρήνη Πιγγιού: Β’ κατηγορία