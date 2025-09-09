Με πρόστιμα 500 ευρώ τιμώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τους Πανιώνιο και Νίκη Βόλου.

Η ανακοίνωση:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1924 πειθαρχικώς ελεγκτέα, για την αναφερόμενη στο σκεπτικό πειθαρχική παράβαση (15 παρ. 1 περ. γ. του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.) και επιβάλλει σε βάρος της, χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

Κηρύσσει την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ πειθαρχικώς ελεγκτέα, για την αναφερόμενη στο σκεπτικό πειθαρχική παράβαση (15 παρ. 1 περ. γ. του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.) και επιβάλλει σε βάρος της, χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ».