Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας της ομοσπονδίας, Δόμνα Τσιώνη, με ανακοίνωση αποχαιρέτισαν με θλίψη τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Δανιήλ, και εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση επίσης αναφέρει: «Στην πλούσια προπονητική του καριέρα, ο Βασίλης Δανιήλ διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Ανδρών από το 1999 έως το 2001. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999, στον αγώνα Ελλάδα – Λετονία για τα προκριματικά του EURO 2000.

Νωρίτερα, ο Βασίλης Δανιήλ είχε εργαστεί με επιτυχία σε πληθώρα συλλόγων και συγκεκριμένα στην Νίκη Βόλου, στην Καβάλα, στην Καστοριά, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στην Ξάνθη, στον Πανηλειακό, στην ΑΕΛ, στον Ολυμπιακό Βόλου, καθώς και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 1990-91.»