Την επέκταση του μοντέλου που εφαρμόζεται στο Κύπελλο θέλει να προωθήσει η ΕΠΟ με στόχο να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας, με το ζήτημα της συμμετοχής νεαρών παικτών και της «ελληνικότητας» του πρωταθλήματος να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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