Το Σάββατο διεξάγεται το Super Cup στο Παγκρήτιο στάδιο. Η ΚΕΔ όρισε τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να διαιτητεύσει τον αγώνα, αμέσως μετά τον χαμό που έγινε στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες τις ομάδες και κυρίως στον Ολυμπιακό, που ζήτησε επίσημα την αντικατάσταση του Στεφάν Λανουά και διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις του Τσακαλίδη κι άλλων ρέφερι στα παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Αυτή, λοιπόν, ήταν η πρώτη αντίδραση της επιτροπής διαιτησίας της Ομοσπονδίας, που συνοδεύτηκε από την απόφαση του Γάλλου αρχιδιαιτητή να ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να βαθμολογήσει την απόδοση του διεθνούς ρέφερι. Ο Λανουά δηλώνει παρών. Δεν κρύφτηκε. Έκανε και κάτι άλλο σημαντικό. Στέλνει τον Φαν Μπόκελ στο ματς, για να βοηθήσει τον Τσακαλίδη. Ο Ολλανδός θεωρείται ένας από τους καλύτερους VARίστες στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr