Η Μαρκό γλίτωσε την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ Β’ στο 90+1′, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ έβαλε «φρένο» στη Νίκη Βόλου, ενώ ο Πανσερραϊκός έφερε τούμπα το ματς με τον Πύργο και παρέμεινε αήττητος στην έδρα του.

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ Β’ άνοιξε το σκορ στην έδρα της πρωτοπόρου, Μαρκό, διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το 90ο λεπτό, αλλά στις καθυστερήσεις η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου βρήκε τη λύση, ισοφάρισε με γκολ του Αλεξόπουλου και παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα.

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