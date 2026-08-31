Η Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι σε Θέλτα και Βαλένθια αντίστοιχα για την 3η αγωνιστική της La Liga.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή La Liga, επικρατώντας με 2-0 της Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», για την 3η αγωνιστική. Η ομάδα του Εντίν Τέρζιτς, μετά τις ήττες από Σεβίλλη και Μπαρτσελόνα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, πήρε ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο, κυρίως χάρη στο εντυπωσιακό της ξέσπασμα στο πρώτο ημίχρονο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr