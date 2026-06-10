Κοντά σε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στη Super League φαίνεται πως βρίσκεται η Καλαμάτα, η οποία κινείται αποφασιστικά για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρκόντες.

Η «Μαύρη Θύελλα» έχει δουλέψει συστηματικά την υπόθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ένα πραγματικό μεταγραφικό «μπαμ», προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίες εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

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