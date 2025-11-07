Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε σπουδαίο ματς με τη Γκενκ στην Πορτογαλία, ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ και του τέταρτου γκολ των Λιμβούργιων πριν έρθει το τελικό 4-3 επί της Μπράγκα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

💥 Konstantinos Karetsas bagged two assists as Genk defeated Braga 4-3 in the Europa League 🇬🇷 🅰️🅰️#Karetsas #Greece #Ethniki pic.twitter.com/qdODyHc1c9 — Hellas Football (@HellasFooty) November 6, 2025

Η ομάδα του Τόρστεν Φινκ είχε σε μεγάλα κέφια τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έδωσε με εκτέλεση κόρνερ την ευκαιρία στον Χέιμανς να ισοφαρίσει.

Στο δεύτερο μέρος η Γκενκ έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας άλλες τρεις φορές. Η τέταρτη με τον Μεντίνα στο 72′ πάλι από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος στο 78′ έδωσε την θέση του στον Στόκερς μέσα σε χειροκροτήματα από συμπαίκτες και τον προπονητή του.

Match compliqué dans l’ensemble, mais Karetsas finit avec deux passes décisives face à Braga en Europa League. il stats, il stats pic.twitter.com/6SGD0XdQCW — Ziv’ (@Zivvko) November 6, 2025

Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα «καθάρισαν» από νωρίς τα παιχνίδια με Ρέιντζερς (2-0), Λιόν (2-0) και Μακάμπι Τελ Αβίβ βάζοντας «πλώρη» για την πρόκριση.

Η Μίντιλαντ είναι η μοναδική ομάδα από το πρώτο «πιάτο» της 4ης αγωνιστικής της league phase του Europa League, που συνεχίζει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Νίκησε άνετα εντός έδρας τη Σέλτικ με 3-1 και επί της ουσίας, ενώ απομένουν άλλες τόσες… στροφές, έχει «αγκαλιάσει» την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μεγάλο «διπλό» πήρε και η Θέλτα στην Κροατία με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ… αέρας πέρασε από την Κυανή Ακτή και η Φράιμπουργκ με 3-1 επί της Νις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Θέλτα (Ισπανία) 0-3 (4′,44′ Ντουράν, 28′ αυτ. Ντομίνγκες)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-0 (60′ Βέρτεσεν, 80′ Τέρζιτς)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0 (85′ πέν. Αρναούτοβιτς)

Βασιλεία (Ελβετία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1 (18′ πέν, 73′ Σακίρι, 89′ Σαλάχ – 58′ Ολάρου)

Μίντιλαντ (Δανία) – Σέλτικ (Σκωτία) 3-1 (34′ Έρλικ, 35′ Γκορόρσα, 41′ Φρανκουλίνο – 81′ πέν. Χατάτε)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0

Νις (Γαλλία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3 (25′ Κέβιν – 29′ Μανζάνμπι, 39′ πέν. Γκρίφο, 42′ Σέρχαντ)

Μάλμε (Σουηδία) – Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 (85′ Τζούριτσιτς)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1 (48′ Ροντρίγκες – 68′ Σάινθ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 0-2 (13′ Σούλε, 37′ Πελεγκρίνι)

Μπέτις (Ισπανία) – Λιόν (Γαλλία) 2-0 (30′ Εζαλζουλί, 35′ Άντονι)

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0 (45’+1 Μάατσεν, 59′ πέν. Μάλεν)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Γκενκ (Βέλγιο) 3-4 (30′,71′ Σαλαζάρ, 86′ Λαγκερμπίλκε – 45’+2 Χέιμανς, 48′ Σορ, 59′ Χίεουν-Γκίου, 72′ Μεντίνα)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 4-0 (54′ Μπιάνκο, 67′ Γιακουμάκης, 72′ Κωνσταντέλιας, 76′ Μπάμπα Ράχμαν)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-1 (32′ Κανισόβσκι, 53′ Καντου, 87′ Ζόζεφ – 78′ Σον)

Μπολόνια (Ιταλία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-0 (84′ Ελ Κανούς, 90’+1 Ούνταβ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Μίντιλαντ 12

Φράιμπουργκ 10

Φερεντσβάρος 10

Θέλτα 9

Μπράγκα 9

Άστον Βίλα 9

Λιόν 9

Βικτόρια Πλζεν 8

———————–

Μπέτις 8

ΠΑΟΚ 7

Μπραν 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Γκενκ 7

Πόρτο 7

Φενερμπαχτσέ 6

Παναθηναϊκός 6

———————–

Βασιλεία 6

Ρόμα 6

Λιλ 6

Στουτγκάρδη 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπολόνια 4

——————–

Στουρμ Γκρατς 4

Ερυθρός Αστέρας 4

Σέλτικ 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Λουντογκόρετς 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0