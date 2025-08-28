Οι 36 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή (29/8) στη κληρωτίδα της UEFA για τη League Phase του Europa League έγιναν γνωστές. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν ο ΠΑΟΚ από το Β’ γκρουπ δυναμικότητας και ο Παναθηναϊκός από το τέταρτο γκρουπ.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00, COSMOTE SPORT 1 HD)
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Α΄ Γκρουπ
Ρόμα (Ιταλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Ρέιντζερς (Σκωτία)
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Μπέτις (Ισπανία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Β΄ γκρουπ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Μπράγκα (Πορτογαλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Λιόν (Γαλλία)
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Σέλτικ (Σκωτία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Γ΄ γκρουπ
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
Βασιλεία (Ελβετία)
Μίντιλαντ (Δανία)
Φράιμπουργκ (Γερμανία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)
Νις (Γαλλία)
Δ΄ Γκρουπ
Μπολόνια (Ιταλία)
Θέλτα (Ισπανία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)
Παναθηναϊκός
Μπραν (Νορβηγία)
Μάλμε (Σουηδία)
Ουτρέχτη (Ολλανδία)
Γκενκ (Βέλγιο)