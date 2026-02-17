Ο Σλοβάκος διαιτητής, Ιβάν Κρούζλιακ, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Θέλτα, για τα play off του Europa League (19/2, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD).

Ο 41χρονος διεθνής διαιτητής, της κατηγορίας Elite της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Γιαν Πόζορ και Μπράνισλαβ Χάντσκο, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μίχαλ Οτσενάς. Στο VAR ορίστηκαν από την UEFA οι Πολωνοί Πάβεου Μαλέτς και Πιότρ Λάσικ.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (19/2, 22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD) και ο Σκωτσέζος διαιτητής, Νίκολας Γουόλς, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον αγώνα.

Ο 34χρονος ρέφερι, της Α’ κατηγορίας, θα έχει βοηθούς του συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦαρλέιν, τέταρτος ορίστηκε ο Ντόναλντ Ρόμπερτσον, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Σκωτσέζοι, Κέβιν Κλάνσι και Αντριου Ντάλας.