Πρόωρα ήρθε η ποδοσφαιρική άνοιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες μας έπαιξαν… μπάλα στην Ευρώπη και αυτή τη φορά δεν έχασαν το τόπι. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους σφράγισαν το εισιτήριο για τα play offs του Europa League, ακολουθώντας την ΑΕΚ που είχε προηγηθεί στο Conference, ενώ o Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη και θα δώσει τα… ρέστα του την Τετάρτη στο Άμστερνταμ προκειμένου να περάσει και αυτός στην ενδιάμεση φάση του Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #ποδόσφαιρο