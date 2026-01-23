Πρόωρα ήρθε η ποδοσφαιρική άνοιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες μας έπαιξαν… μπάλα στην Ευρώπη και αυτή τη φορά δεν έχασαν το τόπι. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους σφράγισαν το εισιτήριο για τα play offs του Europa League, ακολουθώντας την ΑΕΚ που είχε προηγηθεί στο Conference, ενώ o Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη και θα δώσει τα… ρέστα του την Τετάρτη στο Άμστερνταμ προκειμένου να περάσει και αυτός στην ενδιάμεση φάση του Champions League.

