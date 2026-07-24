ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ξεκίνησαν με το «δεξί» τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα, στην προσπάθεια να ανέβει στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.

Ο σημερινός απολογισμός των αγώνων των δύο ελληνικών ομάδων, έβαλε άλλους 400 πόντους στο «σακούλι» για την χώρα μας, που έχει ξεκινήσει τη φετινή χρονιά σε απόσταση «αναπνοής» από την Τσεχία και την Πολωνία, που βρίσκονται στην 10η και την 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.

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