Με επίσημη τοποθέτησή της, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν τον Ολυμπιακό να έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Τέλος έβαλε η τουρκική ομάδα στα σενάρια περί επίσημων προτάσεων για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε έντονα το όνομα του 31χρονου διεθνούς Κροάτη τερματοφύλακα.

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