Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού όπως υποστηρίζουν οι Σαουδάραβες αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιο του στην Αλ Καλίτζ καθώς θέλει στο τέλος της σεζόν να γυρίσει στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού όπως υποστηρίζουν οι Σαουδάραβες αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιο του στην Αλ Καλίτζ καθώς θέλει στο τέλος της σεζόν να γυρίσει στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.