O Φωτιάς στο ΑΕΚ-Κηφισιά, ο Βεργέτης στο Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός, ο Παπαπέτρου στο Ολυμπιακός-Λάρισα, ο Πολυχρόνης στο Βόλος-ΠΑΟΚ. Αναλυτικά οι διαιτητές στα ματς της 26ης και τελευταίας «στροφής» της κανονικής διάρκειας του ελληνικού πρωταθλήματος…

Λάμπει δια της απουσίας του από τους ορισμούς ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο οποίος την προηγουμένη αγωνιστική διαιτήτευσε στο Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός και οι Πράσινοι είχαν έντονες διαμαρτυρίες για την διαιτησία.

