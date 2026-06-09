Το επώνυμο Ντάουλας δεν είναι φυσικά νέο στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας. Ο Δημήτρης, ο πατέρας του Φώτη, που ανέβηκε πριν από λίγες ημέρες στη Super League 1, ήταν στο παρελθόν διαιτητής στην Α Εθνική κατηγορία και μετέπειτα επί σειρά ετών παρατηρητής διαιτησίας. Συνεπώς έχουμε την κλασική περίπτωση που το μήλο έπεσε κάτω από την μηλιά.

Ο Φώτης Ντάουλας καλείται να ακολουθήσει, χαράξει, τη δική του πορεία στο κορυφαίο διαιτητικό επίπεδο. Του δόθηκε η ευκαιρία από την ΚΕΔ μετά από εννιά χρόνια παραμονής στη δεύτερη κατηγορία! Την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ορίστηκε δέκα φορές τέταρτος διαιτητής σε παιχνίδια της Super League 1. Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους ρέφερι του πίνακα και πλέον έγινε μέλος του. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας από την αρχή.

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