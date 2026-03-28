Η Κόρινθος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 από τον πρωτοπόρο Πύργο, βρίσκοντας για ακόμα ένα ματς εφέτος τις λύσεις στην επίθεση απέναντι στην άμυνα της ομάδας της Ηλείας.

Στην Καισαριανή, ο Άρης Πετρούπολης πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό», επικρατώντας 1-0 του Αστέρα στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος». Σε συνδυασμό με την ήττα της Αρτάκης στη Ρόδο από τον Διαγόρα, η ομάδα των δυτικών προαστίων βρίσκεται πλέον με το… ενάμιση πόδι στα πλέι-οφ ανόδου για τη Super League 2.

