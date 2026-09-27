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Η πρεμιέρα της Γ’ Εθνικής συνεχίστηκε την Κυριακή και στον 6ο όμιλο, ο Παναιγιάλειος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Επικράτησε 2-1 της Παναχαϊκής στο τοπικό ντέρμπι, μπροστά σε περίπου 4.000 φιλάθλους. Οι «μελανόλευκοι» πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν από το ημίχρονο, η Παναχαϊκή μείωσε στο 82’ και πίεσε για την ισοφάριση, όμως οι γηπεδούχοι άντεξαν μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν σπουδαία νίκη.
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