Ολοκληρώθηκαν τα play off και τα play out στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και οριστικοποιήθηκαν οι δύο όμιλοι της τελικής φάσης.

Σε αυτούς προκρίθηκαν οι έξι πρωταθλητές των ομίλων και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι, που ήταν η Ζάκυνθος και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου).

Έτσι, στις 26 Απριλίου ξεκινά η τελική φάση με τις ομάδες που θα κατακτήσουν τις πρώτες δύο θέσεις στους ομίλους να κερδίζουν τα τέσσερα «εισιτήρια» ανόδου στη Super League 2.

Οι Όμιλοι

1ος: Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, ΠΟ Ελασσόνας

2ος: ΠΑΣ Πύργος, Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός