Η Λάτσιο ήταν μία από τις ομάδες που στο παρελθόν έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Λίγους μήνες μετά την άφιξη του Έλληνα φορ στην Πορτογαλία πάντως η «Gazzetta dello Sport» αναφέρει ότι ο 25χρονος επιθετικός είναι κοντά στους «λατσιάλι».

Πιο συγκεκριμένα, η ιταλική εφημερίδα επισημαίνει ότι η ομάδα της «αιώνιας πόλης» τα έχει βρει ήδη με τον Ιωαννίδη και απομένει να συμβεί κάτι ανάλογο και με τη Σπόρτινγκ!

Η ομάδα της Ρώμης θέλει να ενισχυθεί στην γραμμή κρούσης της και όπως φαίνεται το όνομα του διεθνούς στράικερ έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο για τους «λατσιάλι», εν όψει Ιανουαρίου.

Πάντως, η Λάτσιο δύσκολα θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα που θα ζητήσει η Σπόρτινγκ, η οποία δαπάνησε 25 εκατ. ευρώ να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, καθώς τα οικονομικά της δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο Ιωαννίδης φέτος έχει παίξει σε 22 ματς με τα «λιοντάρια», έχοντας απολογισμό 5 γκολ και 3 ασίστ.