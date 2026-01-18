Για το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός μίλησε αποκλειστικά στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους ο Λύσανδρος Γεωργαμλής, ο οποίος διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής και με τους δύο συλλόγους.

Κατά τη γνώμη του, προβλέψεις σε τέτοιου είδους αγώνες σχετικά με το ποιος θα νικήσει, δύσκολα μπορούν να γίνουν.

Πιστεύει ότι θα δοθεί έμφαση στην άμυνα και η έδρα θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Όσον αφορά στους παίκτες, θεωρεί ότι καταλυτική αναμένεται να είναι η απόδοση των Γιόβιτς και Πινέδα.

Δεν παρέλειψε να κάνει μνεία και σε ντέρμπι που μετείχε ο ίδιος ως παίκτης.

