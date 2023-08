Τα πρώτα του γκολ με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ στην Τσβάιτε Λιγκα πανηγύρισε το Σάββατο ο Χρήστος Τζόλης.

Μετά το τέρμα που είχε σημειώσει σε αγώνα Κυπέλλου ο Έλληνας άσος κατάφερε να σκοράρει δύο φορές στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλβεσμπεργκ, για τη β’ κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο διεθνής επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και δύο λεπτά αργότερα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πέναλτι, ενώ στο 79’ διαμόρφωσε το επιβλητικό 5-0 για την ομάδα του.

This is how Christos Tzolis scored his second goal in this match. Assist: Dennis Jastrzembski

🇩🇪Elversberg 0-5 Fortuna Dusseldorf pic.twitter.com/FopFgbDos9

— FootColic ⚽️ (@FootColic) August 26, 2023